Брат народного депутата від Батьківщини Івана Крулька домовлявся про розбудову в Україні та за кордоном мережі люксових готелів "Апартель" з Денисом Комарницьким, фігурантом справи антикорупційних відомств про розкрадання землі в Києві, який ще на початку 2025-го втік з країни, заявляє медіа Bihus.Info.

Василь Крулько є депутатом Закарпатської обласної ради, братом чинного нардепа, й, за даними журналістів, фігурує на записах з кабінету Комарницького, які опублікували Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура у межах операції "Чисте місто".

"Зі змісту розмов стає зрозуміло, що Крулько і Комарницький обговорюють партнерство в Україні та за її межами. З інших розшифровок журналістам стало відомо про використання підставних осіб для ведення цього бізнесу", – зауважують у публікації.

За даними Bihus.Info, йдеться мінімум про два проєкти – перший, український, знаходиться у селі Поляна на Закарпатті, й наразі там тривають підготовчі роботи: "За планом на 11 гектарах землі має з’явитися 15-поверховий готель, котеджі, оздоровчий корпус, аквапарк, басейни та гірськолижні витяги [підйомники]".

Під цей проєкт було створено одразу чотири компанії. У двох з них (ТОВ "Апартель "Сонячна Поляна" та ТОВ "Апартель Поляна") як співвласники значаться у різних комбінаціях дружина Василя Крулька Яна, його бізнес-партнер Юрій Калинюк та Сергій Полікарпов. Останній, за інформацією медіа, є водієм менеджерки Комарницького й "очевидно, підставною особою", роль якого обговорюється на розшифровках прослуховування НАБУ та САП.

В інших двох компаніях (ТОВ "Апартель Поляна Девелопмент" та ТОВ "Апартель Поляна Індастріал") серед співвласників є вищезгаданий Калинюк та інвестиційний фонд "Мінкар", котрий також належить до орбіти Комарницького, зауважують журналісти.

Другий проєкт мав реалізовуватися у місті Рогашка в Словенії.

"Саме тут вже існуючий готель "Атландида" є у власності компанії сина Дениса Комарницького й, судячи з контексту розмови, він мав стати основою для міжнародного крила "апартелівської" мережі. Окрім цього у розмовах йшлося про те, що Рогашка має стати лише першим міжнародним проєктом", – розповіло Bihus.Info.

У коментарі медіа Василь Крулько підтвердив розмови з Комарницьким про заплановану співпрацю над проєктом у Поляні, але заявив, що наразі ані люди з орбіти фігуранта НАБУ, ані сам він не дотичні до цього проєкту. Водночас брат нардепа не зміг пояснити те, що у системі власності є, наприклад, водій довіреної особи Комарницького.

Щодо проєкту за межами України Крулько зазначив, що у групі компанії "Апартель" поки що не ухвалили остаточного рішення припинити співпрацю, навіть попри гучну корупційну справу.

"Ми мали розмову з Денисом з приводу проєкту в Словенії, в Рогашці. Підписали навіть, здається, договір чи угоду про наміри, але на даний час ми кінцевого рішення не прийняли для себе, і, можливо, ми повернемось до цього проєкту", – заявив чоловік.

Вперше медіа повідомило про мережу "Апартель" у 2023 році, зацікавившись "різким злетом" цього готельного бізнесу, що збігався у часі з депутатством Крулька: "Тоді журналісти знайшли зв’язки мережі з родиною нардепа, але не знайшли жодної згадки про цей бізнес в деклараціях братів, які, попри очевидну причетність до "Апартелів", офіційно не входили до числа власників".

Після виходу сюжету Василь Крулько увійшов у структуру власності мережі, що продовжує активно масштабуватись навіть попри повномасштабне російське вторгнення: активи цього бізнесу за два роки виросли з 50 млн до майже 1 млрд грн, зауважило Bihus.Info.

Медіа звернулось по коментар і до самого нардепа: політик вчергове заявив, що "не має жодного відношення" до цієї мережі, а в партнерстві брата з Комарницьким не бачить жодних проблем.

"Очевидно, що ми живемо всі у публічній площині, тому знаємо, що до Дениса Комарницького є запитання в правоохоронних органах, очевидно, що він ці питання в межах презумпції невинуватості повинен для себе вирішити. Але я тут нічого не бачу поганого в тому, що підприємці між собою про щось спілкуються і щось планують разом", – сказав нардеп.

Журналісти вказують, що у розмові Крулько "продемонстрував глибоку обізнаність з певними процесами в цьому бізнесі", хоча й спростував свою причетність до нього.

Водночас, додало медіа, нардеп продовжує й в інший спосіб "обростати зв’язками" з цим бізнесом: на початку 2025-го Крулько орендував на 10 років квартиру в Ужгороді саме у компанії з орбіти "Апартелів".

"Цікаво, що це був єдиний такий об’єкт нерухомості в її власності", – зауважили журналісти.