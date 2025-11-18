Брат народного депутата от Батьківщини Ивана Крулько договаривался о развитии в Украине и за рубежом сети люксовых отелей "Апартель" с Денисом Комарницким, фигурантом дела антикоррупционных ведомств о хищении земли в Киеве, который еще в начале 2025-го сбежал из страны, заявляет медиа Bihus.Info.

Василий Крулько является депутатом Закарпатского областного совета, братом действующего нардепа, и, по данным журналистов, фигурирует на записях из кабинета Комарницкого, которые опубликовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная прокуратура в рамках операции "Чисте місто".

"Из содержания разговоров становится понятно, что Крулько и Комарницкий обсуждают партнерство в Украине и за ее пределами. Из других расшифровок журналистам стало известно об использовании подставных лиц для ведения этого бизнеса", – отмечают в публикации.

По данным Bihus.Info, речь идет минимум о двух проектах – первый, украинский, находится в селе Поляна на Закарпатье, и сейчас там идут подготовительные работы: "По плану на 11 гектарах земли должен появиться 15-этажный отель, коттеджи, оздоровительный корпус, аквапарк, бассейны и горнолыжные подъемники".

Под этот проект было создано сразу четыре компании. В двух из них (ООО "Апартель "Солнечная Поляна" и ООО "Апартель Поляна") в качестве совладельцев значатся в разных комбинациях жена Василия Крулько Яна, его бизнес-партнер Юрий Калинюк и Сергей Поликарпов. Последний, по информации медиа, является водителем менеджера Комарницкого и "очевидно, подставным лицом", роль которого обсуждается на расшифровках прослушивания НАБУ и САП.

В других двух компаниях (ООО "Апартель Поляна Девелопмент" и ООО "Апартель Поляна Индастриал") среди совладельцев есть вышеупомянутый Калинюк и инвестиционный фонд "Минкар", который также относится к орбите Комарницкого, отмечают журналисты.

Второй проект должен был реализовываться в городе Рогашка в Словении.

"Именно здесь уже существующий отель "Атландида" находится в собственности компании сына Дениса Комарницкого и, судя по контексту разговора, он должен был стать основой для международного крыла "апартеливской" сети. Кроме этого, в разговорах речь шла о том, что Рогашка должна стать лишь первым международным проектом", – рассказало Bihus.Info.

В комментарии медиа Василий Крулько подтвердил разговоры с Комарницким о запланированном сотрудничестве над проектом в Поляне, но заявил, что пока ни люди из орбиты фигуранта НАБУ, ни сам он не имеют отношения к этому проекту. В то же время брат нардепа не смог объяснить то, что в системе собственности есть, например, водитель доверенного лица Комарницкого.

Относительно проекта за пределами Украины, Крулько отметил, что в группе компании "Апартель" пока не приняли окончательного решения прекратить сотрудничество, даже несмотря на громкое коррупционное дело.

"Мы разговаривали с Денисом по поводу проекта в Словении, в Рогашке. Подписали даже, кажется, договор или соглашение о намерениях, но в настоящее время мы окончательного решения не приняли для себя и, возможно, мы вернемся к этому проекту", – заявил мужчина.

Впервые медиа сообщило о сети "Апартель" в 2023 году, заинтересовавшись "резким взлетом" этого гостиничного бизнеса, который совпадал по времени с депутатством Крулько: "Тогда журналисты нашли связи сети с семьей нардепа, но не нашли ни одного упоминания об этом бизнесе в декларациях братьев, которые, несмотря на очевидную причастность к "Апартелям", официально не входили в число владельцев".

После выхода сюжета Василий Крулько вошел в структуру собственности сети, которая продолжает активно масштабироваться даже несмотря на полномасштабное российское вторжение: активы этого бизнеса за два года выросли с 50 млн до почти 1 млрд грн, отметило Bihus.Info.

Медиа обратилось за комментарием и к самому нардепу: политик в очередной раз заявил, что "не имеет никакого отношения" к этой сети, а в партнерстве брата с Комарницким не видит никаких проблем.

"Очевидно, что мы живем все в публичной плоскости, поэтому знаем, что к Денису Комарницкому есть вопросы в правоохранительных органах, очевидно, что он эти вопросы в рамках презумпции невиновности должен для себя решить. Но я здесь ничего не вижу плохого в том, что предприниматели между собой о чем-то общаются и что-то планируют вместе", – сказал нардеп.

Журналисты указывают, что в разговоре Крулько "продемонстрировал глубокую осведомленность с определенными процессами в этом бизнесе", хотя и опроверг свою причастность к нему.

В то же время, добавило медиа, нардеп продолжает и другим способом "обрастать связями" с этим бизнесом: в начале 2025-го Крулько арендовал на 10 лет квартиру в Ужгороде именно у компании с орбиты "Апартелей".

"Интересно, что это был единственный такой объект недвижимости в ее собственности", – отметили журналисты.