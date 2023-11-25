Державне бюро розслідувань повідомило, що знайшло незадекларовані статки на мільйони доларів у депутата Рівненської обласної ради, заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". Джерело LIGA.net у правоохоронних органах заявило, що підозрюваним є Віталій Сухович – депутат від політичної партії "Сила і честь"

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До лютого 2023 року фігурант обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, а потім зайняв одну з керівних посад у місцевому офісі "Лісів України", пише ДБР.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у помешканні та на робочому місці політика та членів його родини – виявлено та вилучено лише готівкою понад $4 млн у різній валюті (~144,2 млн грн).

Відомство перелічує знахідки:

→ три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5";

→ коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek Philippe;

→ два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього з патронами;

→ золоті монети, зливки золота.

За даними слідства, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких будував котеджі і які були зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних йому.

Фігурант отримав підозру у незаконному збагаченні – йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Також ДБР скерувала до Національного агентства з питань запобігання корупції лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його родини.

Відомство додає фото:

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