Государственное бюро расследований сообщило, что нашло незадекларированное имущество на миллионы долларов у депутата Ровенского областного совета, заместителя главы Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины". Источник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что подозреваемым является Виталий Сухович – депутат от политической партии "Сила и честь"

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До февраля 2023 года фигурант занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, а затем занял одну из руководящих должностей в местном офисе "Лесов Украины", пишет ГБР.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в доме и на рабочем месте политика и членов его семьи – выявлено и изъято только наличными свыше $4 млн в разной валюте (~144,2 млн грн).

Ведомство перечисляет находки:

→ три элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5;

→ драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek Philippe;

→ два пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами;

→ золотые монеты, золотые слитки.

По данным следствия, депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, на которых строил коттеджи и которые зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных ему.

Фигурант получил подозрение в незаконном обогащении – ему грозит до 10 лет заключения.

Также ГБР направила в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции письмо о проведении мониторинга образа жизни фигуранта и его семьи.

Ведомство добавляет фото:

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