Депутат нелегітимної Держдуми РФ від Єдиної Росії показав відео з домофоном, який транслює проукраїнські гасла, та написав донос про це у соцмережах. Про інцидент російський парламентар Максим Іванов повідомив сам.

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Він звинуватив "агентів СБУ", які потрапили у "найнесподіваніші місця".

Зазначається, що відео йому надіслали мешканці російського Єкатеринбурга.

Іванов відкрито звернувся до власників домофонних компаній та керівництва керівної компанії дому: "Ворог не спить".

Він також закликав до видалення проукраїнських гасел з домофона та встановлення авторів цієї акції.

На відео домофон показує рядок, що біжить, з написом "Слава Україні" та лайливою фразою стосовно росіян.

15 червня з'явилось відео з "нейромережею" покійного політика-шовініста Жириновського. Програма порадила росіянам закрити кордони та забути про Україну.

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