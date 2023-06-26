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Депутат Госдумы РФ написал донос на домофон с украинскими лозунгами и обвинил СБУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 22:55
Видео: росСМИ
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Депутат нелегитимной Госдумы РФ от Единой России показал видео с домофоном, транслирующим проукраинские лозунги, и написал донос об этом в соцсетях. Об инциденте российский парламентарий Максим Иванов сообщил сам.

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Он обвинил "агентов СБУ", проникших в "самые неожиданные места".

Отмечается, что видео прислали ему жители российского Екатеринбурга.

Иванов открыто обратился к владельцам домофонных компаний и руководству управляющей компании дома: "Враг не дремлет".

Он также призвал к удалению проукраинских лозунгов из домофона и установлению авторов этой акции.

На видео домофон показывает бегущую строку с надписью "Слава Украине" и бранной фразой по отношению к россиянам.

  • 15 июня появилось видео с "нейросетью" покойного политика-шовиниста Жириновского. Программа посоветовала россиянам закрыть границы и забыть об Украине.

Читайте также: Пожелал рака. Украинский пранкер присоединился к закрытому совещанию России и Ирана.

Артём Джерипа
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