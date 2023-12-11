У соцмережах почали з'являтися відео з пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", який був розблокований сьогодні. У повідомленнях стверджують, що проїзд в бік України перегородили польські протестувальники, а дорогу перекрито фурою, що нібито зламалася. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив LIGA.net, що з боку Польщі стоїть транспортний засіб, який унеможливив рух для вантажівок.

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"Маємо інформацію про те, що якийсь транспортний засіб фактично знаходиться на напрямку пункту пропуску Дорогуськ на території Польщі, що унеможливлює на даний момент рух вантажних транспортних засобів", – сказав Демченко.

Раніше ТСН опублікувала відео з кордону, як стверджується, зняте сьогодні. На ньому, ймовірно, і є той транспортний засіб, про який говорив речник ДПСУ.

Оператор на відео каже, що польські протестувальники заблокували кордон, пустивши декілька машин і заявивши, що одна з них зламалася.

Сьогодні міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Польща розблокувала найбільший вантажний пункт пропуску з Україною – "Ягодин – Дорогуськ" о 14:00.

За інформацією Державної митної служби, на в'їзд в Україну через Ягодин очікують близько 1000 вантажівок, стільки ж – на виїзд (половина – в електронній черзі).

Польські перевізники з 6 листопада почали акцію протесту на прикордонних переходах з Україною в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Протестувальники пропускали кілька автомобілів на годину та вимагали запровадити комерційні дозволи для українських транспортних компаній, за винятком гуманітарної допомоги й речей для української армії. Пізніше почалася блокада на пункті Медика.

За прикладом поляків власні акції почали Спілка перевізників Словаччини (UNAS) та угорська асоціація MKFE.

11 грудня українська Державна митна служба повідомила, що Словацькі перевізники відновлюють акцію протесту на пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке - Ужгород".

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