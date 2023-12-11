В соцсетях начали появляться видео с пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск", разблокированного сегодня. В сообщениях утверждают, что проезд в сторону Украины перегородили польские протестующие, а дорога перекрыта якобы сломавшейся фурой. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтвердил LIGA.net, что со стороны Польши стоит транспортное средство, которое сделало невозможным движение для грузовиков.

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"Имеем информацию о том, что какое-то транспортное средство фактически находится на направлении пункта пропуска Дорогуск на территории Польши, что делает невозможным на данный момент движение грузовых транспортных средств", – сказал Демченко.

Ранее ТСН опубликовала видео с границы, как утверждается, снятое сегодня. На нем, вероятно, и есть то транспортное средство, о котором говорил спикер ГПСУ.

Оператор на видео говорит, что польские протестующие заблокировали границу, пустив несколько машин и заявив, что одна из них сломалась.

Сегодня министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Польша разблокировала крупнейший грузовой пункт пропуска с Украиной – "Ягодин – Дорогуск" в 14:00.

По информации Государственной таможенной службы, въезд в Украину через Ягодин ожидают около 1000 грузовиков, столько же – выезд (половина – в электронной очереди).

Польские перевозчики с 6 ноября начали акцию протеста на пограничных переходах из Украины в Дорогуске, Гребенном (Люблинское воеводство) и Корчевой (Подкарпатское воеводство). Протестующие пропускали несколько автомобилей в час и требовали ввести коммерческие разрешения для украинских транспортных компаний, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии. Позже началась блокада на пункте Медика.

По примеру поляков собственные акции начали Союз перевозчиков Словакии (UNAS) и венгерская ассоциация MKFE.

11 декабря украинская Государственная таможенная служба сообщила, что Словацкие перевозчики возобновляют акцию протеста на пункте пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород".

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