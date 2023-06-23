Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у відео, в якому нагадав, що рівно рік тому Україна отримала від західних союзників ракетні системи HIMARS. Українські військові кажуть, що ця техніка наближає українську перемогу.
"Працювати на HIMARS – це честь для нас, бо така точна техніка наближає нашу перемогу. Ворог дуже боїться цієї машини", – розповідають військовослужбовці артилерійського підрозділу.
За їхніми словами, HIMARS дозволяє працювати майже з будь-якої місцевості, тому, кажуть військові, "немає перешкод, щоб виїжджати у поле чи з дороги".
Воїни ЗСУ, працюючи на цих ракетних системах, порівнюють себе зі снайперами, які "влучають туди, куди треба".
Артилеристи також наводять порівняння між HIMARS та РСЗВ "Ураган".
"Якщо велика непогода, а люди працюють на вулиці (на "Урагані". – Ред.), все у бруді, всі у бруді. Тут (з HIMARS. – Ред.) ми працюємо зсередини, вражаючи цілі зсередини. Все, що треба зробити, – це ввести координати у комп'ютер і натиснути кілька кнопок, щоб випустити ракету", – розповідають військові.
Вони наголошують, що "HIMARS, – це максимальна точність". За їхніми словами, така техніка вражає 99% зі 100% ворожих цілей.
- 23 червня 2022 року перші чотири HIMARS прибули в Україну.
- Defence News повідомляє, що Пентагон уклав угоду на $4,8 млрд з американською військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin на виробництво високоточних ракет GMLRS, які входять до складу систем HIMARS. США надають їх Україні в межах військової допомоги.
- Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому США не передають Україні далекобійні ракети ATACMS.
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