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Год как Украина получила системы HIMARS. Что о них говорят украинские военные – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 21:04
Видео: Валерий Залужный (Facebook)
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Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в видео, в котором напомнил, что ровно год назад Украина получила от западных союзников ракетные системы HIMARS. Украинские военные говорят, что данная техника приближает украинскую победу.

"Работать на HIMARS – это честь для нас, потому что такая точная техника приближает нашу победу. Враг очень боится этой машины", – рассказывают военнослужащие артиллерийского подразделения.

По их словам, HIMARS позволяет работать почти в любой местности, поэтому, говорят военные, "нет препятствий, чтобы выезжать в поле или с дороги".

Воины ВСУ, работая на этих ракетных системах, сравнивают себя со снайперами, "попадающими туда, куда надо".

Артиллеристы также приводят сравнение между HIMARS и РСЗО "Ураган".

"Если большая непогода, а люди работают на улице (на "Урагане". – Ред.), все в грязи. Здесь (из HIMARS. – Ред.) мы работаем изнутри, поражая цели изнутри. Все, что нужно сделать, – это ввести координаты в компьютер и нажать несколько кнопок, чтобы выпустить ракету", – рассказывают военные.

Они подчеркивают, что "HIMARS, – это максимальная точность". По их словам, такая техника поражает 99% из 100% враждебных целей.

СПРАВКА. М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, способная бить залпом из шести ракет или одной оперативно-тактической ракетой. Украине поставили снаряды GMLRS, летящие на 70 км, что вдвое больше диапазона действия 155-мм гаубицы М777. Ракеты ATACMS, по которым HIMARS способны стрелять на 300+ км, Вашингтон пока не дает. Украина пообещала не избивать с помощью HIMARS вглубь России.
  • 23 июня 2022 года первые четыре HIMARS прибыли в Украину.
  • Defence News сообщает, что Пентагон заключил соглашение на $4,8 млрд с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство высокоточных ракет GMLRS, входящих в состав систем HIMARS. США предоставляют их Украине в рамках военной помощи.
  • Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему США не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Смотрите также: Появилось видео удара HIMARS, якобы уничтожившего около 100 оккупантов под Кременной

Милана Головань
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