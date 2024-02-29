В Азовському морі горів катер берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ, російська армія зазнала втрат в особовому складі. Перехоплення розмови ворога опублікувала пресслужба Головного управління розвідки.

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За даними української розвідки, епізод стався 29 лютого.

"Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог зазнав втрат у кількості п’ятьох окупантів", — написало ГУР. Утім, невідомо, йдеться про поранених чи загиблих.

У перехопленні окупанти на судні просять допомоги у локалізації пожежі. Розвідники зазначають, що причина займання наразі невідома.

Вдень низка російських каналів повідомляла про пожежу на криголамі "Єрмак" у Санкт-Петербурзі. За попередньою інформацією, спалах відбувся у складському приміщенні на першій палубі, коли там проводилися зварювальні роботи.

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