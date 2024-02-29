В Азовском море горел катер береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ, российская армия понесла потери в личном составе. Перехват разговора врага опубликовала пресс-служба Главного управления разведки.

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По данным украинской разведки, эпизод произошел 29 февраля.

"Огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пятерых оккупантов", — написало ГУР. Впрочем, неизвестно, речь идет о раненых или погибших.

В перехвате оккупанты на судне просят помощи в локализации пожара. Разведчики отмечают, что причина возгорания пока неизвестна.

Днем ряд российских каналов сообщал о пожаре на ледоколе "Ермак" в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, возгорание произошло в складском помещении на первой палубе, когда там проводились сварочные работы.

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