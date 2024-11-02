Новий випуск формату "Клімкін пояснює", де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін ексклюзивно для Youtube-каналу LIGA.net аналізує актуальні міжнародні події навколо України.

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