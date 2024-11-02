Хто стане президентом США і хто "злив" план Зеленського — Клімкін пояснює
- Дональд Трамп чи Камала Гарріс: хто стане президентом США? І як Джо Байден через скандал зі "сміттям" може подарувати перемогу Трампу?
- Хто стоїть за "зливом" секретної частини плану перемоги Володимира Зеленського?
- Чому вступ України до Євросоюзу у 2029 році – це реально? Навіть якщо війна буде тривати.
Новий випуск формату "Клімкін пояснює", де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін ексклюзивно для Youtube-каналу LIGA.net аналізує актуальні міжнародні події навколо України.
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