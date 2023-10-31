Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував в Instagram свій візит до німецького Берліну на "дуже важливу" міністерську конференцію щодо євроінтеграції України. Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що провів підготовчу нараду щодо роботи з Євросоюзом.

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"Лечу в Німеччину на дуже важливу міністерську конференцію про майбутнє Європейського Союзу. Про те, як має змінитися Європейський Союз у зв'язку з набуттям членства Україною та іншими державами", – сказав глава МЗС, показавши на камеру статуетку ведмедя – символу Берліна.

Своєю чергою Зеленський повідомив, що одна з ключових політичних цілей України на завершення 2023 року – це готовність до відкриття переговорів щодо членства у ЄС. Глава держави провів нараду щодо роботи з блоком.

"Всі рівні держави мають бути готовими до цього. І будуть. Очікуємо аналогічної готовності від європейських інституцій – ми чітко розуміємо пріоритети, ми готуємо наші кроки", – додав президент.

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що Україна буде готова до членства в Євросоюзі протягом найближчих двох років, а до членства в НАТО – ще раніше.

Україна та Молдова набули статусу кандидатів до Євросоюзу 23 червня 2022 року.

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