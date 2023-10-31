Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал в Instagram свой визит в немецкий Берлин на "очень важную" министерскую конференцию по евроинтеграции Украины. Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что провел подготовительное совещание по работе с Евросоюзом.

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"Лечу в Германию на очень важную министерскую конференцию о будущем Европейского Союза. О том, как должен измениться Европейский Союз в связи с обретением членства Украиной и другими государствами", – сказал глава МИД, показав на камеру статуэтку медведя – символа Берлина.

В свою очередь Зеленский сообщил, что одна из ключевых политических целей Украины в завершение 2023 года – это готовность к открытию переговоров по членству в ЕС. Глава государства провел совещание по работе с блоком.

"Все уровни государства должны быть готовы к этому. И будут. Ожидаем аналогичной готовности от европейских институций – мы четко понимаем приоритеты, мы готовим наши шаги", – добавил президент.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Украина будет готова к членству в Евросоюзе в ближайшие два года, а к членству в НАТО – еще раньше.

Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в Евросоюз 23 июня 2022 года.

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