Військові кораблі "Чернігів" та "Черкаси" для України вийшли з порту в Шотландії – відео

Сьогодні вранці, 16 червня, мінні тральщики "Чернігів" (екс-HMS Grimsby) та "Черкаси" (екс-HMS Shoreham) для України вийшли з порту у Шотландії. Про це повідомляє Royal Navy in Scotland.

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"Відмінний день для плавання, оскільки сьогодні вранці українські військові кораблі "Чернігів" та "Черкаси" вийшли з Росайту", – йдеться у повідомленні.

Про те, що Королівський флот Великої Британії передасть Військово-морським силам України два протимінних кораблі – HMS Blyth і HMS Ramsey, повідомлялося у серпні 2021 року.

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