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Военные корабли "Чернігів" и "Черкаси" для Украины вышли из порта в Шотландии – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 13:32
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Сегодня утром, 16 июня, минные тральщики "Чернигів" (экс-HMS Grimsby) и "Черкаси" (экс-HMS Shoreham) для Украины вышли из порта в Шотландии. Об этом сообщает Royal Navy in Scotland.

"Отличный день для плавания, так как сегодня утром украинские военные корабли "Чернигів" и "Черкаси" вышли из Росайта", – говорится в сообщении.

Военные корабли "Чернігів" и "Черкаси" для Украины вышли из порта в Шотландии – видео

Военные корабли "Чернігів" и "Черкаси" для Украины вышли из порта в Шотландии – видео
  • О том, что Королевский флот Великобритании передаст Военно-морским силам Украины два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey, сообщалось в августе 2021 года.
Наталья Медведева
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корабльминный тральщик
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