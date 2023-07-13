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Митрополит Московського патріархату Павло отримав другу підозру від СБУ – відео видео

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13.07.2023, 18:30
Відео: СБУ
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Служба безпеки України вручила митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) нову підозру щодо підривної діяльності проти України. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Слідство задокументувало, що за день до оголошення Павлу першої підозри він дав відео-інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

У цьому відео він "заперечив існування України як суверенної держави", пише СБУ.

Зазначається, що священник назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом, який триває з 2014 року".

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій, повідомляє відомство.

На підставі доказів СБУ повідомило митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу: 

→ порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно (ч. 2 ст. 161);

→ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно (ч. 3 ст.436-2).

За ними передбачається покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів тривають.

Фото: СБУ

  • 1 квітня 2023 року суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет.
  • Того ж дня СБУ опублікувала перехоплення телефонних розмов, на яких людина з голосом, подібним до голосу митрополита УПЦ МП Павла, зокрема, радіє окупації Херсона.
  • 6 квітня з'явилося розслідування Bihus.info про автомобілі та нерухомість, якими володів та володіє колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло

Читайте також: Журналісти порахували, скільки нерухомості та землі у Московського патріархату – мапа

Артем Джеріпа
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