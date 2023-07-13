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Митрополит Московского патриархата Павел получил второе подозрение от СБУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 18:30
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины вручила митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) новое подозрение в подрывной деятельности против Украины. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие задокументировало, что за день до объявления Павлу первого подозрения он дал видео-интервью одному из украинских СМИ.

В этом видео он "отрицал существование Украины как суверенного государства", пишет СБУ.

Отмечается, что священник назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом, который продолжается с 2014 года".

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий, сообщает ведомство.

На основании доказательств СБУ сообщило митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

→ нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно (ч. 2 ст. 161);

→ оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно (ч. 3 ст.436-2).

По ним предполагается наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений продолжаются.

Фото: СБУ
  • 1 апреля 2023 г. суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.
  • В тот же день СБУ опубликовала перехват телефонных разговоров, на которых человек с голосом, похожим на голос митрополита УПЦ МП Павла, в частности, радуется оккупации Херсона.
  • 6 апреля появилось расследование Bihus.info об автомобилях и недвижимости, которыми владел и владеет бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел

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Артём Джерипа
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