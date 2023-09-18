У російській Ленінградській області на території однієї з військових частин було знищено дві вантажівки, в яких окупанти зберігали військове спорядження. Відповідальність за підрив транспорту взяли на себе партизани руху "Право силы".

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Учасники групи стверджують, що атака була проведена "після ретельної розвідки". За словами партизанів, у кузовах знищених вантажівок містилося військове спорядження, призначене для відправлення в Україну: тепловізори й бронежилети для окупантів.

Відео складається з двох частин: у першій видно, як Z-вантажівки стоять біля ангара, у другій — вечоріє, стається підрив транспорту та займання.

"Право силы" займається, зокрема, підпалами залізничних шляхів на території Росії.

9 травня 2023 року невідомі партизани знищили бойовий літак окупантів Су-24, який перебував на ремонті у Новосибірську. Є відео.

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