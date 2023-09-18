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Під Петербургом партизани спалили дві Z-вантажівки з тепловізорами та бронежилетами – відео вибуху видео

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 12:00
Відео: ''Право силы''
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У російській Ленінградській області на території однієї з військових частин було знищено дві вантажівки, в яких окупанти зберігали військове спорядження. Відповідальність за підрив транспорту взяли на себе партизани руху "Право силы".

Учасники групи стверджують, що атака була проведена "після ретельної розвідки". За словами партизанів, у кузовах знищених вантажівок містилося військове спорядження, призначене для відправлення в Україну: тепловізори й бронежилети для окупантів.

Відео складається з двох частин: у першій видно, як Z-вантажівки стоять біля ангара, у другій — вечоріє, стається підрив транспорту та займання.

  • "Право силы" займається, зокрема, підпалами залізничних шляхів на території Росії.
  • 9 травня 2023 року невідомі партизани знищили бойовий літак окупантів Су-24, який перебував на ремонті у Новосибірську. Є відео.

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Мілана Головань
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війнапартизанЛенінградська область
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