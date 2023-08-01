ГУР: У Криму військові об'єкти РФ атакують коктейлями Молотова. Це проукраїнські громадяни

У тимчасово окупованому Криму проукраїнські громадяни регулярно атакують коктейлями Молотова військові об'єкти росіян. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідники заявляють, що на півострові зростає протистояння між окупантами та проукраїнськими цивільними.

Зазначається, що набули систематичного характеру атаки на військові об'єкти коктейлями Молотова, організатори та виконавці здебільшого — місцеві жителі, які підтримують Україну.

Для протистояння диверсіям російських військових перевели у стан високої бойової готовності, ведеться моніторинг "підозрілих осіб", які можуть бути причетні до "інцидентів".

ГУР стверджує, що загарбникам дозволили застосовувати фізичну силу та зброю, проводяться масові затримання та арешти.

Низка громадян, які відмовилися отримувати паспорти РФ, після арештів вважаються зниклими безвісти. Ті, хто залишився на волі, отримують штрафи, цькування та адміністративні покарання — людей звільняють з роботи, позбавляють бізнесу та майна.

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