RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ГУР: У Криму військові об'єкти РФ атакують коктейлями Молотова. Це проукраїнські громадяни

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 13:42
ГУР: У Криму військові об'єкти РФ атакують коктейлями Молотова. Це проукраїнські громадяни - Фото
Кримський міст (Фото: EPA)

У тимчасово окупованому Криму проукраїнські громадяни регулярно атакують коктейлями Молотова військові об'єкти росіян. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідники заявляють, що на півострові зростає протистояння між окупантами та проукраїнськими цивільними.

Зазначається, що набули систематичного характеру атаки на військові об'єкти коктейлями Молотова, організатори та виконавці здебільшого — місцеві жителі, які підтримують Україну.

Для протистояння диверсіям російських військових перевели у стан високої бойової готовності, ведеться моніторинг "підозрілих осіб", які можуть бути причетні до "інцидентів".

ГУР стверджує, що загарбникам дозволили застосовувати фізичну силу та зброю, проводяться масові затримання та арешти.

Низка громадян, які відмовилися отримувати паспорти РФ, після арештів вважаються зниклими безвісти. Ті, хто залишився на волі, отримують штрафи, цькування та адміністративні покарання — людей звільняють з роботи, позбавляють бізнесу та майна.

Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади у Криму, готуючи росіян до поразки

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнарозвідкапартизанитимчасово окуповані території
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 