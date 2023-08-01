ГУР: В Крыму военные объекты РФ атакуют коктейлями Молотова. Это проукраинские граждане
Во временно оккупированном Крыму проукраинские граждане регулярно атакуют коктейлями Молотова военные объекты россиян. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Разведчики заявляют, что на полуострове возрастает противостояние между оккупантами и проукраинскими гражданскими.
Отмечается, что приобрели систематический характер атаки на военные объекты коктейлями Молотова, организаторы и исполнители в большинстве своем — местные жители, которые поддерживают Украину.
Для противостояния диверсиям российских военных перевели в состояние высокой боевой готовности, ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастны к "инцидентам".
ГУР утверждает, что захватчикам разрешили применять физическую силу и оружие, проводятся массовые задержания и аресты.
Ряд граждан, которые отказались получать паспорта РФ, после арестов считаются пропавшими без вести. Оставшиеся на свободе получают штрафы, травлю и административные наказания — людей увольняют с работы, лишают бизнеса и имущества.
- 22 июля 2023 года Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и нефтебазу в районе Октябрьского.
- 24 июля был поражен склад с боеприпасами в районе Веселого.
- Оба склада находились вдоль критической для оккупантов железнодорожной ветки Симферополь-Джанкой.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны продолжат наносить удары по временно оккупированному Крыму и Керченскому мосту.
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