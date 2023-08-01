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ГУР: В Крыму военные объекты РФ атакуют коктейлями Молотова. Это проукраинские граждане

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 13:42
ГУР: В Крыму военные объекты РФ атакуют коктейлями Молотова. Это проукраинские граждане - Фото
Крымский мост (Фото: EPA)

Во временно оккупированном Крыму проукраинские граждане регулярно атакуют коктейлями Молотова военные объекты россиян. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведчики заявляют, что на полуострове возрастает противостояние между оккупантами и проукраинскими гражданскими.

Отмечается, что приобрели систематический характер атаки на военные объекты коктейлями Молотова, организаторы и исполнители в большинстве своем — местные жители, которые поддерживают Украину. 

Для противостояния диверсиям российских военных перевели в состояние высокой боевой готовности, ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастны к "инцидентам". 

ГУР утверждает, что захватчикам разрешили применять физическую силу и оружие, проводятся массовые задержания и аресты.

Ряд граждан, которые отказались получать паспорта РФ, после арестов считаются пропавшими без вести. Оставшиеся на свободе получают штрафы, травлю и административные наказания — людей увольняют с работы, лишают бизнеса и имущества. 

Читайте также: План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

Дмитрий Гриниченко
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