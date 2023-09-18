В российской Ленинградской области на территории одной из воинских частей были уничтожены два грузовика, в салонах которых оккупанты хранили военное снаряжение. Ответственность за подрыв транспорта взяли на себя партизаны движения "Право силы".

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Участники группы утверждают, что атака была произведена после тщательной разведки. По словам партизан, в кузовах уничтоженных грузовиков находилось военное снаряжение, предназначенное для отправки в Украину: тепловизоры и бронежилеты для оккупантов.

Видео, опубликованное "Правом силы", состоит из двух частей: в первой видно, как Z-грузовики стоят возле ангара, во второй – вечереет, происходит подрыв транспорта и большое воспламенение.

"Право силы" занимается, в частности, поджогами железнодорожных путей на территории России.

9 мая 2023 года неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет оккупантов Су-24, который находился на ремонте в Новосибирске. Есть видео.

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