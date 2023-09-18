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Под Петербургом партизаны сожгли два Z-грузовика с тепловизорами и бронежилетами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 12:00
Видео: ''Право силы''
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В российской Ленинградской области на территории одной из воинских частей были уничтожены два грузовика, в салонах которых оккупанты хранили военное снаряжение. Ответственность за подрыв транспорта взяли на себя партизаны движения "Право силы".

Участники группы утверждают, что атака была произведена после тщательной разведки. По словам партизан, в кузовах уничтоженных грузовиков находилось военное снаряжение, предназначенное для отправки в Украину: тепловизоры и бронежилеты для оккупантов.

Видео, опубликованное "Правом силы", состоит из двух частей: в первой видно, как Z-грузовики стоят возле ангара, во второй – вечереет, происходит подрыв транспорта и большое воспламенение.

  • "Право силы" занимается, в частности, поджогами железнодорожных путей на территории России.
  • 9 мая 2023 года неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет оккупантов Су-24, который находился на ремонте в Новосибирске. Есть видео.

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Милана Головань
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Ленинградская областьвойнапартизан
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