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"Приходили якісь дивні люди". У Лаврі могли бути ознаки роботи ФСБ – Схеми видео

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 19:52
Відео: Схеми
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"Не виключено", що на території Києво-Печерської лаври могли бути ознаки роботи російських спецслужб. Про це в інтерв'ю журналістам проєкту Схеми розповів виконувач обов'язків намісника заповідника у складі ПЦУ архімандрит Авраамій.

Відповідаючи на запитання, чи були на території Лаври будь-які прояви російських спецслужб на кшталт ФСБ, він сказав: "Звичайно".

Журналіст конкретизував запит, спитавши: чи помічали у заповіднику, що на його територію приїжджають "якісь дивні люди, спілкуються з вищим духовним керівництвом тощо".

"Це були факти, звичайно, що керівництво Московського патріархату про це замовчує. Але з повномасштабним вторгненням дуже часто на території Лаври можна було побачити людей, які дивно себе поводили. Це і на богослужіннях, це і на зустрічах", – заявив Авраамій.

Крім того, Авраамій сказав, що "не виключено", що на території Лаври могли бути ознаки роботи російських спецслужб, відповідаючи на відповідне питання журналіста. 

За словами архімандрита, він також знав, що у деяких священнослужителів були російські паспорти. Він думає, що це був "запасний варіант для них".

"Я думаю, що це був запасний варіант, тому що вони знали, що не залишаться у Лаврі", — пояснив він.

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Мілана Головань
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