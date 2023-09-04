"Не исключено", что на территории Киево-Печерской лавры могли быть признаки работы российских спецслужб. Об этом в интервью журналистам проекта Схемы рассказал исполняющий обязанности наместника заповедника в составе ПЦУ архимандрит Авраамий.
Отвечая на вопрос, были ли на территории Лавры какие-либо проявления российских спецслужб типа ФСБ, он сказал: "Конечно".
Журналист конкретизировал запрос, спросив: замечали ли в заповеднике, что на его территорию приезжают "некие странные люди, общаются с высшим духовным руководством".
"Это были факты, конечно, что руководство Московского патриархата об этом умалчивает. Но с полномасштабным вторжением очень часто на территории Лавры можно было увидеть людей, которые странно вели себя. Это и на богослужениях, это и при встречах", – заявил Авраамий.
Кроме того, Авраамий сказал, что "не исключено", что на территории Лавры могли быть признаки работы российских спецслужб, отвечая на вопрос журналиста.
По словам архимандрита, он знал, что у некоторых священнослужителей были российские паспорта. Он думает, что это был "запасной вариант для них".
"Я думаю, что это был запасной вариант, потому что они знали, что не останутся в Лавре", – объяснил он.
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
- 31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. В тот же день Ткаченко заявил, что подан иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии.
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