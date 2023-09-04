"Не исключено", что на территории Киево-Печерской лавры могли быть признаки работы российских спецслужб. Об этом в интервью журналистам проекта Схемы рассказал исполняющий обязанности наместника заповедника в составе ПЦУ архимандрит Авраамий.

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Отвечая на вопрос, были ли на территории Лавры какие-либо проявления российских спецслужб типа ФСБ, он сказал: "Конечно".

Журналист конкретизировал запрос, спросив: замечали ли в заповеднике, что на его территорию приезжают "некие странные люди, общаются с высшим духовным руководством".

"Это были факты, конечно, что руководство Московского патриархата об этом умалчивает. Но с полномасштабным вторжением очень часто на территории Лавры можно было увидеть людей, которые странно вели себя. Это и на богослужениях, это и при встречах", – заявил Авраамий.

Кроме того, Авраамий сказал, что "не исключено", что на территории Лавры могли быть признаки работы российских спецслужб, отвечая на вопрос журналиста.

По словам архимандрита, он знал, что у некоторых священнослужителей были российские паспорта. Он думает, что это был "запасной вариант для них".

"Я думаю, что это был запасной вариант, потому что они знали, что не останутся в Лавре", – объяснил он.

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