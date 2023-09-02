Схемы побывали в бывшей резиденции Онуфрия в Лавре с сауной и трапезной для "элит" – видео

Журналисты Схем побывали на закрытом объекте на территории Киево-Печерской лавры, который ранее был резиденцией предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия. Ранее представителей медиа сюда не пускали.
Экскурсию по ранее закрытому объекту для Схем провел исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.
"Это трехэтажное здание с сауной на территории заповедника в Нижней лавре. Там, кроме частных покоев, расположены помещения, в которых раньше проходил священный синод Московского патриархата и, в частности, зачитывали молитвы за российских военнопленных. Освобождая помещения, представители УПЦ МП вывезли из резиденции всю мебель, иконы и сняли освещение", – говорится в сюжете журналистов.
Авраамий показал комнаты, где проходил священный синод Московского патриархата и где раньше висел портрет патриарха РПЦ Кирилла.
В бывшей резиденции Онуфрия есть комната для переговоров, трапезная для "элит", а также помещение, где уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину совершили молитву за российских военнопленных.
"Трапезная, где проходили большие праздники, большие события какие-то, торжественные мероприятия. И, конечно же, здесь находилась только такая и духовная высшая элита, и из мирян, опять-таки, не смертные люди. Это были представители такой высшей элиты, какие были благотворителями УПЦ (МП), которые поддерживали разными способами эту идеологию "русского мира", и здесь праздновали какую-то победу в том, что им удалось в очередной раз обмануть украинцев", – рассказал Авраамий.
На подвальном этаже здания расположена сауна.
Авраамий рассказал, что в 2016 году были завершены реставрационные работы по восстановлению этого корпуса: "Т.е. некоторые моменты были реконструированы, несмотря на то, что это территория заповедника, и до сих пор, как мы видим по Нижней лавре, много действительно новостроек, которые были не согласованы одно время с государством".
- 7 апреля 2023 года в УП заявили, что провели расследование и нашли российские паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата, в частности у митрополита Онуфрия.
- В тот же день в УПЦ МП назвали ложной и манипуляционной информацию о российском гражданстве ряда архиереев УПЦ МП.
- 8 апреля Онуфрий признал, что имел гражданство РФ, но потом якобы отказался от него. Он заявил, что в Троицко-Сергиевой лавре в Москве он "прикоснулся к живой святости" и хотел "завершить свою жизнь среди таких божьих людей", а гражданство РФ "открывало возможность осуществить эту мечту".
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