Схемы побывали в бывшей резиденции Онуфрия в Лавре с сауной и трапезной для "элит" – видео

Журналисты Схем побывали на закрытом объекте на территории Киево-Печерской лавры, который ранее был резиденцией предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия. Ранее представителей медиа сюда не пускали.

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Экскурсию по ранее закрытому объекту для Схем провел исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

"Это трехэтажное здание с сауной на территории заповедника в Нижней лавре. Там, кроме частных покоев, расположены помещения, в которых раньше проходил священный синод Московского патриархата и, в частности, зачитывали молитвы за российских военнопленных. Освобождая помещения, представители УПЦ МП вывезли из резиденции всю мебель, иконы и сняли освещение", – говорится в сюжете журналистов.

Авраамий показал комнаты, где проходил священный синод Московского патриархата и где раньше висел портрет патриарха РПЦ Кирилла.

В бывшей резиденции Онуфрия есть комната для переговоров, трапезная для "элит", а также помещение, где уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину совершили молитву за российских военнопленных.

"Трапезная, где проходили большие праздники, большие события какие-то, торжественные мероприятия. И, конечно же, здесь находилась только такая и духовная высшая элита, и из мирян, опять-таки, не смертные люди. Это были представители такой высшей элиты, какие были благотворителями УПЦ (МП), которые поддерживали разными способами эту идеологию "русского мира", и здесь праздновали какую-то победу в том, что им удалось в очередной раз обмануть украинцев", – рассказал Авраамий.

На подвальном этаже здания расположена сауна.

Авраамий рассказал, что в 2016 году были завершены реставрационные работы по восстановлению этого корпуса: "Т.е. некоторые моменты были реконструированы, несмотря на то, что это территория заповедника, и до сих пор, как мы видим по Нижней лавре, много действительно новостроек, которые были не согласованы одно время с государством".

7 апреля 2023 года в УП заявили, что провели расследование и нашли российские паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата, в частности у митрополита Онуфрия.

В тот же день в УПЦ МП назвали ложной и манипуляционной информацию о российском гражданстве ряда архиереев УПЦ МП.

8 апреля Онуфрий признал, что имел гражданство РФ, но потом якобы отказался от него. Он заявил, что в Троицко-Сергиевой лавре в Москве он "прикоснулся к живой святости" и хотел "завершить свою жизнь среди таких божьих людей", а гражданство РФ "открывало возможность осуществить эту мечту".

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