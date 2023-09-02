RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Схеми побували в колишній резиденції Онуфрія в Лаврі з сауною і трапезною для "еліт" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 17:07
Відео: Схеми
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео

Журналісти Схем побували на закритому об’єкті на території Києво-Печерської лаври, який раніше був резиденцією предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. Раніше представників медіа сюди не пускали.

Екскурсію раніше закритим об’єктом для Схем провів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

"Це триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній лаврі. Там, окрім приватних покоїв, розташовані приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ МП вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення", – йдеться в сюжеті журналістів.

Авраамій показав кімнати, де відбувався священний синод Московського патріархату і де раніше висів портрет патріарха РПЦ Кирила.

У колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна для "еліт", а також приміщення, де вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну провели молитву за російських військовополонених.

"Трапезна, де відбувалися великі свята, великі події якісь, урочисті заходи. І, звісно ж, тут знаходилась тільки така і духовна вища еліта, і з мирян, знову-таки, не смертні люди. Це були представники такої вищої еліти, які були благодійниками УПЦ (МП), які підтримували різними способами цю ідеологію "русского мира", і тут святкували якусь-таку перемогу в тому, що їм вдалося вкотре обдурити українців", – розповів Авраамій.

На підвальному поверсі будівлі розташовано сауну.

Схеми побували в колишній резиденції Онуфрія в Лаврі з сауною і трапезною для "еліт" – відео

Авраамій розповів, що в 2016 році були завершені реставраційні роботи по відновленню цього корпусу: "Тобто деякі моменти були реконструйовані, попри те, що це територія заповідника, і до цього часу, як ми бачимо по Нижній лаврі, багато дійсно новобудов, які були не погоджені у свій час із державою".

  • 7 квітня 2023-го в УП заявили, що провели розслідування і знайшли російські паспорти у понад 20 священників УПЦ Московського патріархату, зокрема у митрополита Онуфрія.
  • Того ж дня в УПЦ МП назвали неправдивою та маніпулятивною інформацію про російське громадянство у низки архієреїв УПЦ МП.
  • 8 квітня Онуфрій визнав, що мав громадянство РФ, але потім нібито відмовився від нього. Він заявив, що у Троїцько-Сергієвій лаврі в Москві він "доторкнувся до живої святості" і хотів "завершити своє життя серед таких божих людей", а громадянство РФ "відкривало можливість здійснити цю мрію".

Читайте також: В ПЦУ про виправдання Онуфрія: Гундяєв не вірить в лабуду про "русский мир", а він – вірить

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
упц мпмосковський патріархатЛавраОнуфрій
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 