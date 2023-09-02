Схеми побували в колишній резиденції Онуфрія в Лаврі з сауною і трапезною для "еліт" – відео

Журналісти Схем побували на закритому об’єкті на території Києво-Печерської лаври, який раніше був резиденцією предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. Раніше представників медіа сюди не пускали.

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Екскурсію раніше закритим об’єктом для Схем провів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

"Це триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній лаврі. Там, окрім приватних покоїв, розташовані приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ МП вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення", – йдеться в сюжеті журналістів.

Авраамій показав кімнати, де відбувався священний синод Московського патріархату і де раніше висів портрет патріарха РПЦ Кирила.

У колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна для "еліт", а також приміщення, де вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну провели молитву за російських військовополонених.

"Трапезна, де відбувалися великі свята, великі події якісь, урочисті заходи. І, звісно ж, тут знаходилась тільки така і духовна вища еліта, і з мирян, знову-таки, не смертні люди. Це були представники такої вищої еліти, які були благодійниками УПЦ (МП), які підтримували різними способами цю ідеологію "русского мира", і тут святкували якусь-таку перемогу в тому, що їм вдалося вкотре обдурити українців", – розповів Авраамій.

На підвальному поверсі будівлі розташовано сауну.

Авраамій розповів, що в 2016 році були завершені реставраційні роботи по відновленню цього корпусу: "Тобто деякі моменти були реконструйовані, попри те, що це територія заповідника, і до цього часу, як ми бачимо по Нижній лаврі, багато дійсно новобудов, які були не погоджені у свій час із державою".

7 квітня 2023-го в УП заявили, що провели розслідування і знайшли російські паспорти у понад 20 священників УПЦ Московського патріархату, зокрема у митрополита Онуфрія.

Того ж дня в УПЦ МП назвали неправдивою та маніпулятивною інформацію про російське громадянство у низки архієреїв УПЦ МП.

8 квітня Онуфрій визнав, що мав громадянство РФ, але потім нібито відмовився від нього. Він заявив, що у Троїцько-Сергієвій лаврі в Москві він "доторкнувся до живої святості" і хотів "завершити своє життя серед таких божих людей", а громадянство РФ "відкривало можливість здійснити цю мрію".

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