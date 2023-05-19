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"Порожній та відкритий". Журналісти знайшли особняк Путіна у Фінляндії за 3 млн євро – відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 14:26
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У Фінляндії біля озера Сайма виявили мисливський особняк, збудований нібито для російського диктатора Володимира Путіна. Нерухомість знайшли журналісти The Insider.

Озеро Сайма знаходиться за 18 км від російсько-фінського кордону. Тут на ділянці в майже чотири гектари розташовано триповерховий особняк загальною площею 850 кв. м, будівля охорони, рибальський будинок та госпблок.

За інформацією The Insider, особняк для Путіна побудував його знайомий з юності бізнесмен Віктор Хмарін. Путін планував приїжджати туди на полювання та рибалку.

Згідно з генеральним планом, у будинку є робочий кабінет, обідня зала, винний льох, більярдна, підземний гараж, невеликий басейн, сауна та вісім туалетів. 

Орієнтовна вартість особняка та прибудов на озері Сайма оцінюється в 3 млн євро.

Зазначається, що особняк стоїть недобудований – роботи згорнули у 2017 році.

Журналісти приїхали до особняка – двері були відчинені, всередині нікого не було.

"Зважаючи на все, нерухомість Хмарін списав у збиток: покупця на 850-метрову триповерхову будівлю з іншими спорудами не знайшлося, оскільки володіти заміським будинком таких розмірів для фінів вважається непристойним", – йдеться у статті.

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Наталія Медведєва
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володимир путінфінляндіянерухомість
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