В Финляндии возле озера Сайма обнаружили охотничий особняк, построенный якобы для российского диктатора Владимира Путина. Недвижимость нашли журналисты The Insider.

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Озеро Сайма находится в 18 км от российско-финской границы. Здесь на участке в почти четыре гектара расположены трехэтажный особняк общей площадью 850 кв. м, здание охраны, рыбацкий дом и хозблок.

По информации The Insider особняк для Путина построил его знакомый с юности бизнесмен Виктор Хмарин. Путин планировал приезжать туда на охоту и рыбалку.

Согласно генеральному плану, в доме имеются рабочий кабинет, обеденный зал, винный погреб, бильярдная, подземный гараж, небольшой бассейн, сауна и восемь туалетов.

Примерная стоимость особняка и пристроек на озере Сайма оценивается в 3 млн евро.

Отмечается, что особняк стоит недостроенный – работы свернули в 2017 году.

Журналисты приехали в особняк – двери были открыты, внутри никого не было.

"Судя по всему, недвижимость Хмарин списал в убыток: покупателя на 850-метровое трехэтажное здание с другими постройками не нашлось, поскольку владеть загородным домом таких размеров для финнов считается неприличным", – говорится в статье.

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