UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Пустой и открытый". Журналисты нашли особняк Путина в Финляндии за 3 млн евро – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 14:26
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео

В Финляндии возле озера Сайма обнаружили охотничий особняк, построенный якобы для российского диктатора Владимира Путина. Недвижимость нашли журналисты The Insider.

Озеро Сайма находится в 18 км от российско-финской границы. Здесь на участке в почти четыре гектара расположены трехэтажный особняк общей площадью 850 кв. м, здание охраны, рыбацкий дом и хозблок.

По информации The Insider особняк для Путина построил его знакомый с юности бизнесмен Виктор Хмарин. Путин планировал приезжать туда на охоту и рыбалку.

Согласно генеральному плану, в доме имеются рабочий кабинет, обеденный зал, винный погреб, бильярдная, подземный гараж, небольшой бассейн, сауна и восемь туалетов. 

Примерная стоимость особняка и пристроек на озере Сайма оценивается в 3 млн евро.

Отмечается, что особняк стоит недостроенный – работы свернули в 2017 году.

Журналисты приехали в особняк – двери были открыты, внутри никого не было.

"Судя по всему, недвижимость Хмарин списал в убыток: покупателя на 850-метровое трехэтажное здание с другими постройками не нашлось, поскольку владеть загородным домом таких размеров для финнов считается неприличным", – говорится в статье.

Читайте также: "Все виды безопасности". Insider опубликовал чертежи бункера под дворцом Путина — фото

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путиннедвижимостьФинляндия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 