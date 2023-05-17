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"Все виды безопасности". Insider опубликовал чертежи бункера под дворцом Путина — фото

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 23:44
Дворец Путина в Геленджике (Фото: скриншот с видео)

Издание The Business Insider опубликовало чертежи подземной части огромного поместья диктатора Владимира Путина в Геленджике, которое состоит из двух туннелей под дворцовым комплексом.

Издание пишет, что планы туннелей были размещены в открытом доступе — ныне несуществующий российский подрядчик Metro Style показывал схемы на своем сайте, чтобы продемонстрировать работу в начале 2010-х годов. Их можно было просмотреть в открытом доступе еще в 2016 году. 

Схема туннелей под дворцом Путина

На схемах можно увидеть подземный комплекс под дворцом, который состоит из двух отдельных туннелей, соединенных лифтом, спускающимся примерно на 50 м под землю.

Схема туннелей под дворцом Путина

"Архитектурные планы показывают, что туннели, заключенные в толстый бетон, снабжены достаточным количеством пресной воды, вентиляцией и протяжёнными кабелями, чтобы поддерживать VIP-гостей в течение нескольких дней или недель", — сказано в материале.

Схема туннелей под дворцом Путина

Журналисты отмечают, что "особенно поражают" 16 кабельных стоек, вмурованных в стену нижнего туннеля — они предназначены для кабелей-каналов, которые могут нести электричество, освещение, медный провод и оптоволоконный кабель, необходимый для командного пункта. Выходы из этих туннелей видны чуть ниже дворцового комплекса, на голой скале, возвышающейся над пляжем.

Схема туннелей под дворцом Путина

Нижний туннель включает в себя движущуюся дорожку, ведущую к выходу.

Схема туннелей под дворцом Путина

"В этом туннеле предусмотрены все виды безопасности и защиты. Есть противопожарная система, вода, канализация. Это предназначено для того, чтобы кто-то выжил или сбежал", — сказал Таддеуш Габрышевски, инженер-строитель, знакомый с оборонительными сооружениями.

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Дмитрий Гриниченко
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