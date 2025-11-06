Рух спротиву кремлівському режиму "Свобода Росії" провів серію масштабних диверсійних операцій проти логістичної інфраструктури держави-агресора. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Під час акцій було знищено десятки локомотивів, які російські війська використовували для постачання зброї, боєприпасів і техніки до зони бойових дій в Україні.

Повстанці застосували запальні коктейлі, внаслідок чого згоріли системи управління та електропостачання залізничних машин, що забезпечували транспортування військових вантажів. Ці удари, за словами представників руху, суттєво уповільнили переміщення ресурсів армії РФ і вплинули на стабільність її логістичного забезпечення.

ДОВІДКА "Свобода Росії" діє на території РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну та вже вважається одним із найактивніших і найефективніших рухів внутрішнього спротиву. Активісти заявляють, що їхня боротьба спрямована проти злочинного режиму диктатора "Свобода Росії" діє на території РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну та вже вважається одним із найактивніших і найефективніших рухів внутрішнього спротиву. Активісти заявляють, що їхня боротьба спрямована проти злочинного режиму диктатора Володимира Путіна та війни, яку Кремль розв’язав проти України.