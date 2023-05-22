Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України взяли в полон понад два десятки російських окупантів. Відповідне відео показав командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.

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За даними Мадяра, семеро розвідників 59 ОМПБр зайняли позицію російських окупантів. У бліндажі цієї позиції ховалися 22 бойовики підрозділу спеціального призначення "Шторм", який було створено за наказом Міноборони Росії у середині 2022 року.

На відео зафіксовано спочатку, як ЗСУ знищують російську техніку, а потім бійці ЗСУ займають ворожі траншеї, і невдовзі з бліндажа по одному починають виходити й здаватися в полон окупанти.

Дивіться відео, як під Бахмутом українські дрони-камікадзе "Пегас", придбані завдяки донатам через United24, знищили дві російські установки для розмінування, відомі як "Змій Горинич".

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