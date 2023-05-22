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Сім розвідників ЗСУ взяли в полон два десятки росіян – відео видео

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22.05.2023, 19:48
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Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України взяли в полон понад два десятки російських окупантів. Відповідне відео показав командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.

За даними Мадяра, семеро розвідників 59 ОМПБр зайняли позицію російських окупантів. У бліндажі цієї позиції ховалися 22 бойовики підрозділу спеціального призначення "Шторм", який було створено за наказом Міноборони Росії у середині 2022 року. 

На відео зафіксовано спочатку, як ЗСУ знищують російську техніку, а потім бійці ЗСУ займають ворожі траншеї, і невдовзі з бліндажа по одному починають виходити й здаватися в полон окупанти.

  • Дивіться відео, як під Бахмутом українські дрони-камікадзе "Пегас", придбані завдяки донатам через United24, знищили дві російські установки для розмінування, відомі як "Змій Горинич".

Дивіться також: Побачити Бахмут та померти. Аеророзвідка та мінометники мінусують штурмові групи РФ – відео

Наталія Медведєва
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війнаполоненіМадяр
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