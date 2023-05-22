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Семь разведчиков 59 бригады взяли в плен 22 оккупантов спецназа группировки Шторм – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 19:48
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Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины взяли в плен более двух десятков российских оккупантов. Соответствующее видео показал командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.

По данным Мадяра, семь разведчиков 59 ОМПБр заняли позицию российских оккупантов. В блиндаже этой позиции скрывались 22 боевика подразделения специального назначения "Шторм", которое было создано по приказу минобороны России в середине 2022 года. 

На видео зафиксировано, сначала как ВСУ уничтожают российскую технику, а потом бойцы ВСУ занимают вражеские траншеи, и вскоре из блиндажа по одному начинают выходить и сдаваться в плен оккупанты. 

  • Смотрите видео, как под Бахмутом украинские дроны-камикадзе "Пегас", приобретенные благодаря донатам через United24, уничтожили две российские установки для разминирования, известные как "Змей Горыныч".

Смотрите также: Увидеть Бахмут и умереть. Аэроразведка и минометчики минусуют штурмовые группы РФ – видео

Наталья Медведева
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войнапленМадяр
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