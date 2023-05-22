Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины взяли в плен более двух десятков российских оккупантов. Соответствующее видео показал командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.

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По данным Мадяра, семь разведчиков 59 ОМПБр заняли позицию российских оккупантов. В блиндаже этой позиции скрывались 22 боевика подразделения специального назначения "Шторм", которое было создано по приказу минобороны России в середине 2022 года.

На видео зафиксировано, сначала как ВСУ уничтожают российскую технику, а потом бойцы ВСУ занимают вражеские траншеи, и вскоре из блиндажа по одному начинают выходить и сдаваться в плен оккупанты.

Смотрите видео, как под Бахмутом украинские дроны-камикадзе "Пегас", приобретенные благодаря донатам через United24, уничтожили две российские установки для разминирования, известные как "Змей Горыныч".

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