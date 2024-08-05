У Великій Британії тривають антимігрантські протести на тлі вбивства трьох маленьких дівчаток у місті Саутпорт. 5 серпня у Ротергемі натовп ультраправих у масках намагався підпалити готель, у якому проживали шукачі притулку. Про це повідомило видання The Guardian.

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За даними журналістів, близько 700 людей зібралися біля готелю Holiday Inn Express, перш ніж вступити в сутичку з поліцією. Деякі учасники заворушень кидали в поліціянтів шматки дерева, пляшки й стільці, а також розпилювали вогнегасники.

Протести (Фото: Reuters)

Поліція Південного Йоркширу повідомила, що щонайменше 10 офіцерів були поранені, серед них один втратив свідомість через травму голови, розповіли журналісти.

На кадрах із місця подій видно, що горить смітник, а протестувальники, деякі з яких були загорнуті у прапори Святого Георгія та профспілок, скандують: "Викиньте їх геть".

Видання зазначило, що міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер засудила цей інцидент і заявила, що поліція Південного Йоркширу має "повну підтримку уряду для вжиття найрішучіших заходів проти винних".

Демонстрації по всій країні спричинив напад на дітей в англійському місті Саутпорт. За даними поліції, 17-річний хлопець напав з ножем на студію, де відбувався тематичний урок з танців і йоги для дітей. Його мотиви залишаються невідомими.

Унаслідок нападу троє дітей загинули. Ще 11 дітей і двоє дорослих зазнали ножових поранень, більшість із них – у тяжкому стані. У соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію про те, що нападник нібито мігрант.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив правоохоронцям, що вони мають повну підтримку кабінету в "усіх необхідних заходах для забезпечення безпеки на вулицях".

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