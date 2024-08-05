У Британії тривають протести: ультраправі намагалися спалити готель, де жили мігранти – відео
У Великій Британії тривають антимігрантські протести на тлі вбивства трьох маленьких дівчаток у місті Саутпорт. 5 серпня у Ротергемі натовп ультраправих у масках намагався підпалити готель, у якому проживали шукачі притулку. Про це повідомило видання The Guardian.
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За даними журналістів, близько 700 людей зібралися біля готелю Holiday Inn Express, перш ніж вступити в сутичку з поліцією. Деякі учасники заворушень кидали в поліціянтів шматки дерева, пляшки й стільці, а також розпилювали вогнегасники.
Поліція Південного Йоркширу повідомила, що щонайменше 10 офіцерів були поранені, серед них один втратив свідомість через травму голови, розповіли журналісти.
На кадрах із місця подій видно, що горить смітник, а протестувальники, деякі з яких були загорнуті у прапори Святого Георгія та профспілок, скандують: "Викиньте їх геть".
Видання зазначило, що міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер засудила цей інцидент і заявила, що поліція Південного Йоркширу має "повну підтримку уряду для вжиття найрішучіших заходів проти винних".
- Демонстрації по всій країні спричинив напад на дітей в англійському місті Саутпорт. За даними поліції, 17-річний хлопець напав з ножем на студію, де відбувався тематичний урок з танців і йоги для дітей. Його мотиви залишаються невідомими.
- Унаслідок нападу троє дітей загинули. Ще 11 дітей і двоє дорослих зазнали ножових поранень, більшість із них – у тяжкому стані. У соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію про те, що нападник нібито мігрант.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив правоохоронцям, що вони мають повну підтримку кабінету в "усіх необхідних заходах для забезпечення безпеки на вулицях".
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