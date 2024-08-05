В Британии идут протесты: ультраправые пытались сжечь отель, где жили мигранты – видео
В Великобритании продолжаются антимигрантские протесты на фоне убийства трех маленьких девочек в городе Саутпорт. 5 августа в Ротергеме толпа ультраправых в масках пыталась поджечь гостиницу, в которой проживали ищущие убежища. Об этом сообщило издание The Guardian.
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По данным журналистов, около 700 человек собрались возле гостиницы Holiday Inn Express, прежде чем вступить в стычку с полицией. Некоторые участники беспорядков бросали в полицейских куски дерева, бутылки и стулья, а также распылили огнетушители.
Полиция Южного Йоркшира сообщила, что, по меньшей мере, 10 офицеров были ранены, в том числе один из них потерял сознание с травмой головы, рассказали журналисты.
На кадрах с места событий видно, что горит свалка, а протестующие, некоторые из которых были завернуты в флаги Святого Георгия и профсоюзов, скандируют: "Выбросьте их прочь".
Издание отметило, что министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер осудила этот инцидент и заявила, что полиция Южного Йоркшира имеет "полную поддержку правительства для принятия самых решительных мер против виновных".
- Демонстрации по всей стране начались после нападения на детей в английском городе Саутпорт. По данным полиции, 17-летний парень напал с ножом на студию, где проходил тематический урок по танцам и йоге для детей. Его мотивы остаются неизвестными.
- В результате нападения трое детей погибли. Еще 11 детей и двое взрослых получили ножевые ранения, большинство из них – в тяжелом состоянии. В социальных сетях начали распространять информацию о том, что нападавший якобы мигрант.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил правоохранителям, что у них есть полная поддержка кабинета во "всех необходимых мерах по обеспечению безопасности на улицах".
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