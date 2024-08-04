Протесты в Британии из-за убийства детей. Полиция задержала около сотни человек

Протесты в Великобритании (Фото: EPA)

Около сотни человек были задержаны после протестов, переросших в массовые беспорядки в городах Великобритании в субботу, 3 августа. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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Акции протеста прошли в Бристоле, Лидсе, Сандерленде, Блэкпуле, а также в Сток-он-Тренте, Манчестере и Галле. Они переросли в столкновения между протестующими и полицейскими, а также между участниками антимигрантской акции и их оппонентами, пишут журналисты.

После акций правоохранители задержали 90 участников протестов и предупредили, что в ближайшие дни возможно дальнейшее насилие. Sky News отмечает, что в Ливерпуле в результате беспорядков ранения получили двое полицейских, их госпитализировали с травмами лица.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил правоохранителям, что у них есть полная поддержка кабинета во "всех необходимых мерах по обеспечению безопасности на улицах".

"Право на свободу выражения мнений и насильственные беспорядки, которые мы наблюдаем, – это две очень разные вещи", – заявил Стармер, комментируя протесты.

Демонстрации по всей стране начались после нападения на детей в английском городе Саутпорт. По данным полиции, 17-летний парень напал с ножом на студию, где проходил тематический урок по танцам и йоге для детей. Его мотивы остаются неизвестными.

В результате нападения трое детей погибли. Еще 11 детей и двое взрослых получили ножевые ранения, большинство из них – в тяжелом состоянии. В социальных сетях начали распространять информацию о том, что нападавший якобы мигрант.