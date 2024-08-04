Протести у Британії через вбивство дітей. Поліція затримала близько сотні людей

Протести у Великій Британії (Фото: EPA)

Близько сотні людей були затримані після протестів, які переросли в масові заворушення в містах Великої Британії в суботу, 3 серпня. Про це повідомив телеканал Sky News.

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Акції протесту відбулися в Брістолі, Лідсі, Сандерленді, Блекпулі, а також в Сток-он-Тренті, Манчестері та Галлі. Вони переросли у сутички між протестувальниками й поліціянтами, а також між учасниками антимігрантської акції та їхніми опонентами, пишуть журналісти.

Після акцій правоохоронці затримали 90 учасників протестів і попередили, що найближчими днями можливе подальше насильство. Sky News зазначає, що у Ліверпулі унаслідок заворушень поранення отримали двоє поліціянтів, їх ушпиталили з травмами обличчя.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив правоохоронцям, що вони мають повну підтримку кабінету в "усіх необхідних заходах для забезпечення безпеки на вулицях".

"Право на свободу вираження думок і насильницькі безлади, які ми спостерігаємо, – це дві дуже різні речі", – заявив Стармер, коментуючи протести.

Демонстрації по всій країні спричинив напад на дітей в англійському місті Саутпорт. За даними поліції, 17-річний хлопець напав з ножем на студію, де відбувався тематичний урок з танців і йоги для дітей. Його мотиви залишаються невідомими.

Унаслідок нападу троє дітей загинули. Ще 11 дітей і двоє дорослих зазнали ножових поранень, більшість з них – у тяжкому стані. У соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію про те, що нападник нібито мігрант.