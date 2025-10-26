У Росії збільшилась кількість підпалів та "самозаймань" об'єктів залізниці та іншої інфраструктури, які залучені до забезпечення війни РФ проти України. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net з Головного управління розвідки й надав відео.

"Протягом останнього тижня [20-26 жовтня] на Росії посилилася "епідемія" підпалів та "самозаймань" електрощитових, релейних шаф на залізницях та інших складових інфраструктури, задіяної в забезпеченні агресії Кремля проти України", – розповів співрозмовець.

За його даними, раптові пожежі на ключових вузлах логістики та електроживлення загарбників сталися практично по всій території РФ: зокрема, електрощитові, релейні шафи та вежі зв’язку лише за останній тиждень горіли у столиці країни-агресора Москві, а також в Іркутській області, Вологді, Стерлітамаку, Калачинську, Піонерському, Зарічному, Красносєльї, Мраморному тощо.

"Як видно на оприлюдненому відео, представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин, фіксуючи це на відео. Внаслідок таких дій московити позбавляються електрики та зв’язку, а російська армія зазнає труднощів у логістиці", – пояснив співбесідник.

Також у переданому ним повідомленні представники руху опору анонсували продовження й посилення таких диверсій: "Далі буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян, навпаки, – ставатиме темніше".