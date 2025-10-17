В Башкортостані стався вибух на військовому заводі "Авангард" – відео

У місті Стерлітамак вибухнув цех підприємства, яке виробляє зброю та боєприпаси

Російські рятувальники (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Увечері 17 жовтня на російському хімічному заводі "Авангард" у місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух. Про це повідомив пропагандистський ресурс Shot.

За інформацією пропагандистів, вибух стався на нітро-вузлі заводу під час спроби запустити цех. Рятувальники реагують за підвищеним рангом пожежі.

Shot пише, що нібито постраждало шість людей. Їх оглядають лікарі.

Пропагандисти стверджують, що декілька працівників заводу вважаються зниклими безвісти. Вони не з'явилися на місце евакуації.

Ресурс зазначає, що стовп диму видно майже з будь-якої точки міста. Місцеві Telegram-канали публікують численні відео з місця інциденту.

Завод "Авангард" виробляє зброю та боєприпаси, а також утилізує вибухові речовини.

Згодом глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив вибух в одному із цехів заводу. За його словами, причини події встановлюються. Будівля цеху зазнала серйозних пошкоджень.

ДОВІДКА Завод "Авангард" у Стерлітамаку заснований у 1943 році для виробництва боєприпасів під час Другої світової війни. Нині підприємство виготовляє промислові вибухові речовини, утилізує озброєння та випускає хімічну і дерев’яну продукцію. У 2023 році завод перетворили на акціонерне товариство, передавши його під управління держкорпорації "Ростєх". Улітку 2024 року на підприємстві сталася аварія, унаслідок якої загинуло троє працівників. Через участь у військовому виробництві "Авангард" потрапив під міжнародні санкції.

15 жовтня в Уфі прогримів вибух у районі промзони, де розташований нафтопереробний завод.