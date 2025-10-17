В Башкортостане произошел взрыв на военном заводе "Авангард" – видео

В городе Стерлитамак взорвался цех предприятия, которое производит оружие и боеприпасы

Российские спасатели (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Вечером 17 октября на российском химическом заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв. Об этом сообщил пропагандистский ресурс Shot.

По информации пропагандистов, взрыв произошел на нитро-узле завода при попытке запустить цех. Спасатели реагируют по повышенному рангу пожара.

Shot пишет, что якобы пострадало шесть человек. Их осматривают врачи.

Пропагандисты утверждают, что несколько сотрудников завода считаются пропавшими без вести. Они не явились на место эвакуации.

Ресурс отмечает, что столб дыма видно почти из любой точки города. Местные Telegram-каналы публикуют многочисленные видео с места инцидента.

Завод "Авангард" производит оружие и боеприпасы, а также утилизирует взрывчатые вещества.

Впоследствии глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил взрыв в одном из цехов завода. По его словам, причины происшествия устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения.

СПРАВКА Завод "Авангард" в Стерлитамаке основан в 1943 году для производства боеприпасов во время Второй мировой войны. Сейчас предприятие производит промышленные взрывчатые вещества, утилизирует вооружение и выпускает химическую и деревянную продукцию. В 2023 году завод преобразовали в акционерное общество, передав его под управление госкорпорации "Ростех". Летом 2024 года на предприятии произошла авария, в результате которой погибли трое работников. Из-за участия в военном производстве "Авангард" попал под международные санкции.

15 октября в Уфе прогремел взрыв в районе промзоны, где расположен нефтеперерабатывающий завод.