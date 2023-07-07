59 Окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка опублікувала відео знищення російської РСЗВ "Град" на Донецькому напрямі.
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Камери стеження розвідувального дрона зафіксували біля лісосмуги БМ-21 "Град" окупантів. Після цього по російській РСЗВ було завдано вогневого удару, за непрямими ознаками, з HIMARS.
На записі видно, як після знищення "Града" з його уламків стартують ракети, що вціліли.
"Чергова знищена БМ-21 "Град" у Донецьку", – прокоментували відео у бригаді.
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