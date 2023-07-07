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Український HIMARS проти російської БМ-21 "Град" – відео 59-ї бригади видео

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 21:05
Фото - скриншот
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59 Окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка опублікувала відео знищення російської РСЗВ "Град" на Донецькому напрямі.

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Камери стеження розвідувального дрона зафіксували біля лісосмуги БМ-21 "Град" окупантів. Після цього по російській РСЗВ було завдано вогневого удару, за непрямими ознаками, з HIMARS.

На записі видно, як після знищення "Града" з його уламків стартують ракети, що вціліли.

"Чергова знищена БМ-21 "Град" у Донецьку", – прокоментували відео у бригаді.

Дивіться також: Американська РСЗВ проти російської: HIMARS зробив друшляк з "Торнадо" – відео

Сергій Бережний
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