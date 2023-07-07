59 Отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка опубликовала видео уничтожения российской РСЗО "Град" на Донецком направлении.

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Камеры слежения разведывательного дрона зафиксировали возле лесополосы БМ-21 "Град" оккупантов. После этого по российской РСЗО был нанесен огневой удар, по косвенным признакам, из HIMARS.

На записи видно, как после уничтожения "Града" из его обломков стартуют уцелевшие ракеты.

"Очередная уничтоженная БМ-21 "Град" в Донецке", – прокомментировали видео в бригаде.

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