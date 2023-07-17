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В Азовське море під Краснодаром впав російський штурмовик Су-25, пілот не вижив — відео видео

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 15:42
Відео: соцмережі
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У лиман поблизу російського міста Єйськ Краснодарського краю впав російський штурмовик Су-25, пілот літака не вижив. Місцеві ресурси публікують відео моменту аварії.

За попередніми даними з російських ресурсів, пілот катапультувався. 

За словами очевидців, літак впав в Єйський лиман – затоку на північному сході Азовського моря. На центральний пляж з'їхалися рятувальні служби, а в небі кружляють гелікоптери. 

Росіяни, знімаючи відео, питають один одного "Будем помогать пилоту или нет?".

За інформацією пропагандистського ресурсу Mash, у пілота не спрацював рятувальний жилет. Він став тонути у воді через парашут, який потягнуло на дно. Росіянин перебував під водою близько 10 хвилин, додає Mash.

Штурмовик, що впав, стирчить із води – у районі падіння мілко і літак не пішов на глибину, стверджують російські ЗМІ.

ДОПОВНЕНО о 15:51. Російські ЗМІ та єйські соцмережі повідомляють, що пілот нібито зламав дві ноги.

ДОПОВНЕНО о 15:57. Російський ресурс BAZA повідомив, що пілот не вижив. За попередньою інформацією, "його не змогли реанімувати дорогою до лікарні".

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох військових конфліктах.

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Мілана Головань
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війнаСу-25падінняєйськ
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