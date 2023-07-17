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В лиман близ российского города Ейск Краснодарского края упал российский штурмовик Су-25, пилот самолета не выжил. Местные ресурсы публикуют видео момента аварии.

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По предварительным данным из российских ресурсов, пилот катапультировался.

По словам очевидцев, самолет упал в Ейский лиман – залив на северо-востоке Азовского моря. На центральный пляж съехались спасательные службы, а в небе кружат вертолеты.

Россияне, снимая видео, спрашивают друг у друга "Будем помогать пилоту или нет?".

По информации пропагандистского ресурса Mash, у пилота не сработал спасательный жилет. Он начал тонуть в воде из-за парашюта, который потянуло на дно. Россиянин находился под водой около 10 минут, добавляет Mash.

Упавший штурмовик торчит из воды – в районе падения мелко и самолет не пошел на глубину, утверждают российские СМИ.

ДОПОЛНЕНО в 15:51. Российские СМИ и ейские соцсети сообщают, что пилот якобы сломал две ноги.

ДОПОЛНЕНО в 15:57. Российский ресурс BAZA сообщил, что пилот не выжил. По предварительной информации, "его не смогли реанимировать по пути в больницу".

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

17 октября 2022 года на многоэтажку в Ейске упал российский боевой самолет Су-34.

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