2 листопада в Ірані була жорстоко заарештована студентка, яка зняла одяг на знак протесту проти насильницького примусу носити хіджаб із боку служби безпеки столичного університету. Про це повідомила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Інцидент трапився в Ісламському університеті Азад у Тегерані.

На відео студентка сидить у дворі в спідній білизні та сперечається з чоловіком: той намагається дати їй одяг – вона відмовляється.

Потім чоловік починає комусь телефонувати, а студентка йде двором – на цьому відео обривається.

Amnesty International закликала владу Ірану негайно звільнити затриману, а до цього часу захистити її від тортур та іншого жорстокого поводження й забезпечити доступ до неї родини та адвоката.

Організація акцентувала: звинувачення в побитті та сексуальному насильстві проти неї під час арешту потребують незалежного та неупередженого розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Видання DW повідомляє також про друге відео: у ньому чоловіки в цивільному заштовхують дівчину в машину і відвозять у невідомому напрямку.

Також місцеве університетське ЗМІ заявило: студентка роздяглася після того, як учасники воєнізованого формування "Басідж" висунули їй претензії щодо "неправильного" носіння хіджабу та порвали її одяг. За даними медіа, під час затримання дівчину побили, зокрема вдарили головою об двері автівки, що спричинило кровотечу.

Натомість представник університету стверджував, що затримана нібито є психічно хворою і її "відправили до клініки".