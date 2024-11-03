2 ноября в Иране была жестоко арестована студентка, снявшая одежду в знак протеста против насильственного принуждения носить хиджаб со стороны службы безопасности столичного университета. Об этом сообщила Международная правозащитная организация Amnesty International.

Инцидент произошел в Исламском университете Азад в Тегеране.

На видео студентка сидит во дворе в нижнем белье и спорит с мужчиной: тот пытается дать ей одежду – она отказывается.

Потом мужчина начинает кому-то звонить, а студентка идет по двору – на этом видео обрывается.

Amnesty International призвала власти Ирана немедленно освободить задержанную, а до сих пор защитить ее от пыток и другого жестокого обращения и обеспечить доступ к ней семьи и адвоката.

Организация акцентировала: обвинения в избиении и сексуальном насилии против нее во время ареста нуждаются в независимом и беспристрастном расследовании, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Издание DW сообщает также о втором видео: на нем мужчины в штатском заталкивают девушку в машину и увозят в неизвестном направлении.

Также местное университетское СМИ заявило: студентка разделась после того, как участники военизированного формирования "Басидж" выдвинули ей претензии по поводу "неправильного" ношения хиджаба и порвали ее одежду. По данным медиа, во время задержания девушку избили, в частности ударили головой о дверь автомобиля, что повлекло за собой кровотечение.

В то же время представитель университета утверждал, что задержанная якобы психически больна, и ее "отправили в клинику".