Axios: США предупредили, что не смогут сдержать Израиль, если Иран снова атакует

Израильская разведка предположила, что Иран готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами и дронами с территории Ирака

Работа "Железного купола" (Фото: Atef Safadi / EPA)

Администрация президента США Джо Байдена предостерегла Иран от повторной атаки на Израиль, в противном случае, если это произойдет, Вашингтон не сможет сдержать израильтян. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванного официального представителя США и бывшего израильского чиновника.

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В материале говорится, что после атаки Ирана на Израиль 1 октября ЦАХАЛ ответил ударами по военным целям, но не по ядерным или нефтедобывающим объектам.

"Мы сказали иранцам: мы не сможем сдержать Израиль и гарантировать, что следующая атака будет выверенной и целенаправленной, как и предыдущая", – заявил американский чиновник.

Он добавил, что сообщение было передано непосредственно иранцам. По словам бывшего израильского чиновника, месседж из Вашингтона в Тегеран передали через Швейцарию.

Белый дом отказался прокомментировать Axios эту информацию.

В субботу, 2 ноября, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил на встрече со студентами, что США и Израиль "обязательно получат сокрушительный ответ".

В тот же день член комитета национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Коусари подтвердил, что Совет безопасности Ирана согласовал ответные меры, но пока не определил точную дату и масштабы. Он добавил, что атака будет осуществлена в координации с другими группами "сопротивления" в регионе и будет более серьезной, чем удары 1 октября, когда было использовано 180 баллистических ракет.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что администрация "очень четко дала понять, что Иран не должен отвечать" и США продолжат поддерживать Израиль, если иранцы это сделают.

В то же время представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные эсминцы, системы противоракетной обороны, истребительные эскадрильи и самолеты-заправщики, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США В-52.

Израильская разведка предположила, что Иран готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами и дронами с территории Ирака, возможно, перед президентскими выборами в США. Американские чиновники подтвердили, что такой сценарий остается вероятным в ближайшие дни.