Остин призвал Иран "не совершать ошибку" и не отвечать на атаку Израиля

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по Ирану

Ллойд Остин (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Иран, что ему не следует совершать ошибку, отвечая на удары Израиля. Слова главы оборонного ведомства США приводит газета The Guardian.

Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по Ирану в ночь на 26 октября.

Во время разговора глава Пентагона предупредил Тегеран, что он "не должен допустить ошибку, отвечая на удары Израиля, которые должны положить конец этому обмену".

Также министры обсудили возможности использования дипломатии для снижения напряженности в регионе, в частности освобождения заложников и соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, а также соглашение по Ливану, которое позволило бы гражданским лицам по обе стороны "голубой линии" вернуться в свои дома.

1 октября Иран запустил по Израилю 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

26 октября Израиль совершил "точечные удары" по объектам в Иране – военные заявили, что операция завершена успешно.

Издание Axios писало, что в результате атаки Израиля по Ирану из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.