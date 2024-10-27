Остін закликав Іран "не робити помилку" і не відповідати на атаку Ізраїлю

У ніч проти 26 жовтня Ізраїль завдав ударів по Ірану

Ллойд Остін (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив Іран, що йому не слід робити помилку, відповідаючи на удари Ізраїлю. Слова очільника оборонного відомства США наводить газета The Guardian.

Остін обговорив зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом удари Ізраїлю по Ірану у ніч проти 26 жовтня.

Під час розмови глава Пентагону попередив Тегеран, що він "не повинен припуститися помилки, відповідаючи на удари Ізраїлю, які повинні покласти край цьому обміну".

Також міністри обговорили можливості використання дипломатії для зниження напруженості в регіоні, зокрема звільнення заручників і угоду про припинення вогню в Секторі Гази, а також угоду щодо Лівану, яка б дозволила цивільним особам по обидві сторони "блакитної лінії" повернутися до своїх осель.

1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, більшість з яких вдалося перехопили.

26 жовтня Ізраїль здійснив "точкові удари" по об'єктах в Ірані – військові заявили, що операція закінчена успішно.

Видання Axios писало, що унаслідок атаки Ізраїлю по Ірану з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.