Axios: США попередили, що не зможуть стримати Ізраїль, якщо Іран знову атакує

Ізраїльська розвідка припустила, що Іран готується атакувати Ізраїль балістичними ракетами та дронами з території Іраку

Робота "Залізного куполу" (Фото: Atef Safadi / EPA)

Адміністрація президента США Джо Байдена застерегла Іран від повторної атаки на Ізраїль, в іншому випадку, якщо це станеться, Вашингтон не зможе стримати ізраїльтян. Про це повідомило видання Axios із посиланням на неназваного офіційного представника США та колишнього ізраїльського посадовця.

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У матеріалі йдеться, що після атаки Ірану на Ізраїль 1 жовтня ЦАХАЛ відповів ударами по військових цілях, але не по ядерних чи нафтовидобувних об’єктах.

"Ми сказали іранцям: ми не зможемо стримати Ізраїль і гарантувати, що наступна атака буде вивіреною та цілеспрямованою, як і попередня", – заявив американський посадовець.

Він додав, що повідомлення було передано безпосередньо іранцям. За словами колишнього ізраїльського чиновника, меседж із Вашингтона до Тегерана передали через Швейцарію.

Білий дім відмовився прокоментувати Axios цю інформацію.

Водночас у суботу, 2 листопада, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив на зустрічі зі студентами, що США та Ізраїль "обов'язково отримають нищівну відповідь".

Того самого дня член комітету національної безпеки іранського парламенту Есмаїл Коусарі підтвердив, що Рада безпеки Ірану погодила заходи у відповідь, але поки не визначила точну дату і масштаби. Він додав, що атака буде здійснена в координації з іншими групами "опору" в регіоні й буде серйознішою, ніж удари 1 жовтня, коли було використано 180 балістичних ракет.

У п'ятницю речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що адміністрація "дуже чітко дала зрозуміти, що Іран не повинен відповідати" і США продовжать підтримувати Ізраїль, якщо іранці це зроблять.

Водночас речник Пентагону Пет Райдер розповів, що США перекидають на Близький Схід додаткові есмінці, системи протиракетної оборони, винищувальні ескадрильї та літаки-заправники, а також кілька далеких бомбардувальників ВПС США В-52.

Ізраїльська розвідка припустила, що Іран готується атакувати Ізраїль балістичними ракетами та дронами з території Іраку, можливо, перед президентськими виборами в США. Американські посадовці підтвердили, що такий сценарій залишається ймовірним найближчими днями.